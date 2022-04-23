Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2)

23.04.2022 18:53

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Şehidin Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Bu sırada aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin'in ikindi vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.

Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonrada yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

???????Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Denizli, Cenaze, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


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