Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti

14.11.2022 15:41

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihinde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemek isteyen teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mehmet Zeki Sekin, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık bir ay önce Ankara'ya sevk edildi. Tedavisi Ankara'da süren Sekin, bugün yaşamını yitirdi.

CHP'LİDE VEKİLDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Zeki Sekin'in vefat haberini, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla duyurdu. Özkan, paylaşımında, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin'i kaybettik. Zeki Sekin'e Allah'tan rahmet, Sekin Ailesi'ne ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Zeki, Fethi Sekin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti - Son Dakika

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