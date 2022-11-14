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İstiklal'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Sorgusunda her şeyi itiraf etti

Mehmet Zeki Sekin, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Elazığ 'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık bir ay önce Ankara 'ya sevk edildi. Tedavisi Ankara'da süren Sekin, bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Zeki, Fethi Sekin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti - Son Dakika

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