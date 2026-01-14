Şehit Polis İçin Anlamlı Doğum Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Polis İçin Anlamlı Doğum Günü

Şehit Polis İçin Anlamlı Doğum Günü
14.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, şehit polis memuru Necati Aygün'ün kızı Asel Naz Aygün'e, babasının silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. 8 yaşına giren Asel, aynı gün doğum günü olan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Anne Gülçimen Aygün, bu özel günde destek olan polis memurlarına teşekkür etti.

AYDIN'da, şehit polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz Aygün'e (8) babasının silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Aygün, pastayı aynı gün doğan sınıf arkadaşıyla birlikte üfledi.

Bingöl'de 22 Mart 2022'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz'ın doğum günü babasının silah arkadaşları tarafından kutlandı. Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu'na gelen Özel Harekat polisleri, 2'nci sınıf öğrencisi Aygün'e sürpriz doğum günü düzenledi. Kutlamada, Asel Naz Aygün aynı gün doğum günü olan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Minik Asel ve arkadaşları, Özel Harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Gülçimen Aygün, bu özel günde kızını yalnız bırakmayan, şehit eşinin mesai arkadaşlarına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Doğum Günü, Güvenlik, Güncel, Aydın, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis İçin Anlamlı Doğum Günü - Son Dakika

Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:39:40. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Polis İçin Anlamlı Doğum Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.