Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahele ederken Murat Dağkoçak (26) tarafından tabancası alınıp, başından vurularak şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir (44), memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Olay, geçen Salı günü saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. Özdemir'in tabancasını alan Dağkoçak, silahı, onun başına doğru ateşledi. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Dağkoçak, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özdemir, 3 gün sonra hayatını kaybetti.