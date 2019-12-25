Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

AĞRI'da, görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27) memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

AĞRI'da, görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27) memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, geçici görevle bulunduğu Ağrı'da dün akşam görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Gece saatlerinde Ağrı'da düzenlenen törenin ardından şehit Elber'in cenazesi memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine getirildi. Şehit Elber için Sungur Camii'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Adem, annesi Cemile ve kız kardeşleri, tabut başında gözyaşı döktü. Şehit polisin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği eşi Kübra Elber ise törene, eşinin özel harekat polis parkasını giyerek katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan Elber'i, kadın özel harekat polisleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından görüntü

-Şehit eşinden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera:  Hasan AKYILDIZ/ELMADAĞ (Ankara),


Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
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