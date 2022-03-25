ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.03.2022 17:22

İZMİR'de eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş (43) memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'de eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş (43) memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 3 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi İzmir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit uzman çavuş için merkeze bağlı Doyran köyünde düzenlenen törende eşi Sevda, çocukları Nisa Gizem, İrem, Ahmet Ömer ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş için ikindi vakti düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile yakınları katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından şehit uzman çavuşun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Yakınlarını yasa boğan Mahmut Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş son yolculuğuna uğurlandı MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu' MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu'

Uzman Çavuş, Adıyaman, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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