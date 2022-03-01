Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı

01.03.2022 11:29
Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandıMehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25' operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel...

Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı

Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25' operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın (27) cenazesi, Hakkari Fatih Jandarma Kışlasında düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Van'a uğurlandı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı Köyü'nün Kasran Harabeleri Taşlık mevkisinde düzenlenen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25' operasyonunda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş için Hakkari Fatih Jandarma Kışlasında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temcilcileri polis ve asker katıldı.

Uzman Çavuş Sunal'ın Türk bayrağına sarılı tabununun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Sunal'ın naaşı, helikopterle memleketi Van'ın Gevaş ilçesine uğurlandı. Şehit Sunal'ın cenazesi yarın Van'da düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğininin Twitter hasabından yapılan açıklamada, Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan J.Uzm.Çvş. Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı ifadesini kullanıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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