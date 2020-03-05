Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)

6 saat önce

SON YOLCULUĞA 10 BİN KİŞİ UĞURLADISuriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü.

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2), System.String[]

SON YOLCULUĞA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman, kız kardeşi Cemile Akman ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Denizli milletvekilleri, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Akman ailesinin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan anne Gülseren Akman, "Oğlum seni son kez öpemedim. Sen, güzel bir şehit oldun. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle git oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu, askerler tarafından top arabasına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, götürüldüğü Denizli Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Bahar Kalkanı Harekatı, Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]