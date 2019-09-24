Son Dakika Haberleri: Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi Kocaeli'ye getirildi
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Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi Kocaeli'ye getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Şehit Tantürk'ün cenazesini, babası İsmail, annesi Samiha, ağabeyi Sait Gökhan Tantürk, yakınları ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Askeri uçaktan tören mangasınca alınan Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Tantürk'ün naaşı, Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesinin öğle vakti Değirmendere Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garipler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi Kocaeli'ye getirildi

Kocaeli, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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