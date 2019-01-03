Son Dakika Haberleri: Şehitler Abidesine Mevlana Bereketi

Şehitler Abidesine Mevlana Bereketi

1 saat önce

Konya'da vatan için hayatını feda eden ecdadın hatırasını yaşatmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesinin Mevlana Müzesi yakınında 2008 yılında açtığı İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesi'ni, geçen yıl 705 bin kişi ziyaret etti.

Şehitler Abidesine Mevlana Bereketi, System.String[]
Konya'da vatan için hayatını feda eden ecdadın hatırasını yaşatmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesinin Mevlana Müzesi yakınında 2008 yılında açtığı İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesi'ni, geçen yıl 705 bin kişi ziyaret etti.

Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi ile o dönemde Anadolu'daki yaşamın minyatür maket ve figürlerle anlatıldığı müze, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenlerin uğrak yeri durumunda. Müzede duygu dolu anlar yaşayanlar, çıkışta bu duygu yoğunluğunu ziyaretçi defterine aktarabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesi'nin 2018 yılında en çok ziyaret edilen müzelerden biri olduğunu söyledi. Müzeye duyulan ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Vatanımızda huzuru tesis etmek için canını veren binlerce şehidimize saygı göstermek ve onların gelecek nesiller tarafından bilinip tanınması açısından İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi büyük önem arz ediyor. Bunun farkında olan yüz binlerce kişi de burayı ziyaret etti. Gerek mimarisi gerekse de manevi iklimiyle ziyaretçilerini bir hayli etkileyen İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2018'de 705 bin kişi ziyaret etti. Abideyi açıldığı 17 Aralık 2008'den bu yana ise ziyaret edenlerin sayısı 4 milyon 905 bine ulaştı."

İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesi'nde İstiklal Harbi başta olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Konya, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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