Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

1 saat önce

Denizli'de, Pamukkale Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, System.String[]
Denizli'de, Pamukkale Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ndeki etkinlikte namazdan önce Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için tekbir ve salavatlar getirildi. Din görevlilerince milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiri ilahi şeklinde seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, şehitliğin ulvi bir makam olduğunu belirterek, vatan için, din için canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Son kale olan Çanakkale'de 18 Mart 1915'te şehitlerin direnişi ile sadece Türkiye'nin değil İslam beldelerinin de düşmana karşı korunduğunu ifade eden Aşık, "Çanakkale'de yedi düvele karşı Müslümanlar olarak mücadele verdik. Şehitlerimiz canlarımızı feda etti bu kalenin düşmemesi için. Çanakkale'de başaramadıkları işgallerini, Çanakkale'de geçemedikleri son kaleyi farklı bir metotla geçmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. Bu aziz ve necip millet, buna da izin vermedi. Kur'an ile, Efendimizin sünnet ile bütünleşelim. Bir ve beraber olalım." dedi.

Programda şehitler için okunan Kur'an hatminin duası yapıldı.

Etkinlikte vatandaşlara çorba ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Çanakkale, Güncel
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