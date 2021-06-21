Üye Girişi
Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu - Son Dakika

Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu

21.06.2021 07:42

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Sağanak yağışla birlikte oluşan selin dere yatağını doldurduğu ve korkuya neden olan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege bölgesine yapılan uyarının ardından bugün Aydın'da kuvvetli yağış etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması, olumsuzlukların önüne geçerken, dere yatağına su dolduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu

BİR ANDA DERE YATAĞINI DOLDURDU

Akşam saatlerinde Bağcıllı Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur suları dakikalar içinde sele neden oldu. Bağcıllı Mahallesi'nde oluşan sel sularının dere yatağını bir anda doldurması o esnada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Dere yatağı üzerindeki köprüde sel sularını görüntüleyen vatandaşın korkusu ve etrafındakileri uyarması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının önüne kattığı moloz ve odun parçaları ile dere yatağını bir anda doldurması ve vatandaşların duruma şaşırması yer alıyor.

ARACIN YARISI SULARA GÖMÜLDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Aydın'daki Köşk ilçesi oldu. Köşk'ün Başçayır Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları ile birlikte bir araç yarısına kadar suya gömüldü. Bir evde ise su baskını meydana geldi. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basını yaşanan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu

DENİZLİ'DE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini arttıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İzmir'in Ödemiş ilçesi etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu
Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Ege, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 07:57 A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı 07:44 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi 07:36 A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda 07:33 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü 20:10 ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti 18:31 Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı 17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı

Son Dakika Haberleri
07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
07:51 Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi
07:45 Erman Toroğlu'dan sert sözler! Şenol Güneş, o kağıda sadece istifanı yazabilirsin
07:43 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
07:42 Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu
07:39 A Milli Erkek Voleybol Takımı gururlandırdı! Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
07:38 ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun
07:36 A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
07:34 İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti
07:32 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Ahmet Şık'dan, Veyis Ateş'i doğrulayan sözler: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim Ahmet Şık'dan, Veyis Ateş'i doğrulayan sözler: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim         
07:55
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
07:39
İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti         
07:34
Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı         
20:38
Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü         
18:59
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 08:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement