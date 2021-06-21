Sel suları korkuttu! Biriken su saniyeler içinde dere yatağını doldurdu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege bölgesine yapılan uyarının ardından bugün Aydın'da kuvvetli yağış etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması, olumsuzlukların önüne geçerken, dere yatağına su dolduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

BİR ANDA DERE YATAĞINI DOLDURDU

Akşam saatlerinde Bağcıllı Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur suları dakikalar içinde sele neden oldu. Bağcıllı Mahallesi'nde oluşan sel sularının dere yatağını bir anda doldurması o esnada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Dere yatağı üzerindeki köprüde sel sularını görüntüleyen vatandaşın korkusu ve etrafındakileri uyarması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının önüne kattığı moloz ve odun parçaları ile dere yatağını bir anda doldurması ve vatandaşların duruma şaşırması yer alıyor.

ARACIN YARISI SULARA GÖMÜLDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Aydın'daki Köşk ilçesi oldu. Köşk'ün Başçayır Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları ile birlikte bir araç yarısına kadar suya gömüldü. Bir evde ise su baskını meydana geldi. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basını yaşanan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

DENİZLİ'DE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini arttıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İzmir'in Ödemiş ilçesi etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.