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"Yalancı ve sahtekarca açıklamalar" diyen Selahattin Baki, Erden Timur'u fena bombaladı - Son Dakika

"Yalancı ve sahtekarca açıklamalar" diyen Selahattin Baki, Erden Timur'u fena bombaladı

Son Güncelleme: 22.10.2023 23:43

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Hatayspor maçının ardından Erden Timur'un iddialarına yanıt verdi. Timur'un açıklamalarını "yalancı ve sahtekarca" olarak nitelendiren Baki, ''Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 4-2 galip geldikleri Hatayspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KADIKÖY ATMOSFERİ GERİ GELİYOR"

Takımı kutlayan Baki, "17'de 17 yapan takımımızı tebrik ediyorum. Özlem duyduğumuz Kadıköy atmosferi geri geliyor. Bundan son derece mutluyuz" dedi.

"YALANCI VE SAHTEKARCA AÇIKLAMALAR"

Erden Timur'un canlı yayındaki iddialarına da sert çıkan Baki, "Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar" dedi.

"ALZHEIMER BAŞLANGICI OLABİLİR"

Konuşmasını sürdüren yönetici, "Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar. Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı, Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United Kulübü'nü hem Fred'i arayarak işi bozmaya çalıştı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp 'Ne olur bu isimleri ver bana' dedi. İsimleri verdim, 'Tanıyor musun' dedim, 'Tanıyorum' dedi. 'Ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi, 'Ben 11 yıldır transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' cevabını verdim. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol 'Yalancı ve sahtekarca açıklamalar' diyen Selahattin Baki, Erden Timur'u fena bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yalancı ve sahtekarca açıklamalar" diyen Selahattin Baki, Erden Timur'u fena bombaladı - Son Dakika
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