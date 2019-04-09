Son Dakika Haberleri: Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya

Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya

11 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 65 kilo finalinde mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaştı.

Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 65 kilo finalinde mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaştı.

Finalde rakibine 7-0 mağlup olan milli güreşçi, gümüş madalya aldı.

Selahattin Kılıçsallayan, ilk maçında Arnavutluk'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztof Bienkowski'yi 7-1, yarı finalde ise Ukraynalı Vasyl Shuptar'ı 9-6 yenerek finale çıkmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:41 
Romanya, Selahattin Kılıçsallayan, Güncel
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