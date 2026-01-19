Selçuk Aytaş, Oda Başkanı Seçildi

Karacabey Kahveciler, Aşçılar, Köfteciler, Gazozcular ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri tamamlandı. Yapılan genel kurulda başkan adayları arasında geçen yarışta Selçuk Aytaş aldığı 140 oy ile oda başkanlığına seçildi. Diğer adaylardan eski başkan Burhan Altıntaş 130, Talip Akın ise 106 oy aldı.

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, Divan Başkanlığını BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunun okunarak oylandığı genel kurulda mevcut Başkan Burhan Altıntaş ve yönetimi aklandı. Başkan Burhan Altıntaş bir teşekkür konuşması gerçekleştirerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bir dönem daha göreve talibiz. Üyelerimiz için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Genel Kurulda Başkanlığa aday olan isimlerden Talip Akın da yaptığı konuşmasında oda yönetimine talip olduklarını ifade ederek, üyelerin oylarını talip olduklarını ifade etti.

Başkanlığa aday olan Selçuk Aytaş ise, başkan seçilmesi halinde oda yönetiminin daha ulaşılabilir, şeffaf ve katılımcı bir yapıya kavuşacağını ifade ederek, "Amacımız koltuk değil; esnafımızın yükünü hafifletmek, sorunlarını doğru mercilere taşımak ve oda-üye ilişkisini güçlendirmek. Bu göreve iki dönem için adayım. Koltukları uzun süreli şekilde zapt etmeye gerek yok. Esnaf odalarında gençlerin önünün açılması, yeni fikirlerin ve yeni bakış açılarının yönetime yansıması gerekiyor" dedi.

Seçimlerde 574 üyenin 392'si oy kullanırken 16 oy geçersiz sayıldı. Seçimde mevcut başkan Burhan Altıntaş mavi listeyle, Selçuk Aytaş kırmızı listeyle, Talip Akın ise beyaz listeyle yarıştı. Yapılan oy sayımının ardından Selçuk Aytaş 140 oy, Burhan Altıntaş 130 oy alırken, Talip Akın ise 106 oy aldı. Selçuk Aytaş 140 oyla seçimi kazanarak Karacabey Kahveciler, Aşçılar, Köfteciler, Gazozcular ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu.

Selçuk Aytaş başkanlığında yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri; İsa Akgül, Halil İbrahim Dova, Özcan Özkan, Ercan Kaplan, Oray Durmuş ve Nurten Küçük Bulut'tan oluştu.

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise; Recep Tosun, Konuralp Aydın, Züleyhan Aba, Selcan Gökdemir, Burhan Esen, Caner Yemişçi ve Necip Melih Dağlı olarak belirlendi.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri Semih Uçgun, Süleyman Çakar, Ozan Tosun olurken, Denetim kurulu yedek üyeleri Şenol Gökçe, İbrahim Akgül ve Alihan Taşar'dan oluştu. - BURSA