Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı
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Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı

1 dakika önce

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştıİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı 'nın tam güç motor yer testini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı 'nın tam güç motor yer testini paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar," Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı.

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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