Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, Mühendislere ve Pilotlara Çağrıda Bulundu

Selçuk Bayraktar, Mühendislere ve Pilotlara Çağrıda Bulundu

1 saat önce

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Mühendislere ve Pilotlara Çağrıda Bulundu, System.String[]
Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu. Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.

Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı. 2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek,"Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: "Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Pilot, Selçuk Bayraktar, Güncel
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