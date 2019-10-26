Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün eğitimin istatistiksel verileri kadar sahadaki yansımalarını da görmek için Yozgat'ta bulunuyoruz. Hep birlikte ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye ziyaret ederek, Yozgat'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yozgat'ın eğitimiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, şunları söyledi:

"Buradaki atmosferi, birlik ve beraberliği, Yozgat'ın geleceği için ortak bir ideal hedefini gördüğümde memnuniyetim daha fazla arttı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün eğitimin istatistiksel verileri kadar sahadaki yansımalarını da görmek için Yozgat'ta bulunuyoruz. Hep birlikte ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler neticesinde de gelecek yıl için hangi plan ve projeleri uygulamamız gerektiği konusunda bazı planlamalar da hayata geçiriyoruz."

Köse de belediye çalışmaları hakkında Bakan Selçuk'a bilgi verdi.

Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun'u ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Selçuk'un ziyaretlerine AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de eşlik etti.