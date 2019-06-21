Son Dakika Haberleri: Selçuk Şahin ve eşinin bebek sevinci
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Selçuk Şahin ve eşinin bebek sevinci

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan ünlü futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Selçuk Şahin ve eşinin bebek sevinci, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan ünlü futbolcu Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
?Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan, şimdilerde ise Gençlerbirliği'nin formasını terleten Selçuk Şahin, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de tatil için Çeşme'yi tercih etti. 4 yıl önce hayatını Emel Şahin ile birleştiren Selçuk Şahin'in yüzünün güldüğü görüldü. DHA'nın objektifine poz veren çiftin mutluluğunun nedeninin, Emel Şahin'in hamileliği olduğu öğrenildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
Çeşme, İzmir, Selçuk Şahin, Magazin
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