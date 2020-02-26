Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde; Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ve Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu iş birliğinde "Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı Sergisi" gerçekleştirildi.



Gökkuşağı Alışveriş Merkezinde düzenlenen sergide açılış konuşmasını yapan Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Goshgar Baylarov, "Hocalı Katliamı 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede Azerbaycanlı Türklere karşı Ermeniler tarafından yapılmış bir soykırımdır. Bu olayın soykırım olduğunu hem rakamlardan, hem de fotoğraflardan görebiliriz. Hocalı Katliamı insanlık tarihine kara bir leke gibi düşmüştür. Bugün 613 kişi katledildi, bin 275 kişi esir alındı. ve bu esirlerden 150 kişiden halen haber alınamamaktadır. 150 kişi hakkında her bilgi meçhul. O gece yaşlı, kadın, çocuk demeden herkes katledildi. Sergide fotoğraflara bakarak da bunu görmüş olacağız. Bugün burada bu sergiyi düzenlememizin amacı; bu soykırımı burada okuyan herkese göstermek, Ermeni toplumunun nasıl bir vahşet yaptığını gözler önüne sunmak ve Azerbaycanlıların da kendi topraklarından zorla göçmen olarak gönderilmesini anlatmaktır. Bu bizim hak sesimiz. ve bu katliamı herkese duyurmayı düşünüyoruz. Hem Türk, hem Müslüman olmamız bugün uluslararası arenada işlerimizin yavaşlatılmasına ve Karabağ'ın Ermenilerden temizlenmesi konusunda bize zorluk yaşatıyor. Milletvekillerimiz de bu konular için gerekli çalışmalar yapıyorlar. Sergimize katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



"Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı Sergisi" toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Sergiye; SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Azerbaycan Milletvekili NagifHamzayev, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Goshgar Baylarov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA