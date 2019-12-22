Selçuk Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıldönümünde düzenlenen programla anıldı.



SÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy 83. ölüm yıldönümünde anıldı.



Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılışında konuşan TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşçı, "Dünya edebiyat tarihinde, milletlerin bayraktarlığını yapan ve onların millet olması için çok mühim eserler bırakan, fikirler üreten edipler vardır. Bunlar sadece edip olmaktan çıkmış, bir milletin kaderini de belirleyen mümtaz şahsiyetler olmuştur. Fransızlar için Montesquieu, Almanlar için Goethe, İngilizler için William Shakespeare, Ruslar için Tolstoy, Farslar için Firdevsi Hintliler için Beydeba ne anlam ifade ediyorsa, Türkler için de Mehmet Akif Ersoy çok kıymetli bir edip, milleti için bir pırlanta, ümmet için özgürlük ve istiklal adına kuvvetli bir nefestir. Selçuk TÖMER ailesi olarak bizler, burada Mehmet Akif'in sesini duyurmak istediği ümmet coğrafyasından Akif'in yurduna gelmiş gençlerimizle, onun ruhundan üflediği şiirlerini terennüm edeceğiz. Bu güzel etkinliği hazırlayıp bizlere sunan değerli hocalarımıza ve başta görevli olmak üzere dinletide görev alan bütün öğrencilerimize teşekkür ederim. Şimdi, Akif'i dinleyelim, Asım'ın neslinden" şeklinde konuştu.



"Bugün ki program vefanın bir örneğidir"



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, "Bugün burada bir asrın tarihini yazan zattan bahsedeceğiz. Öyle bir zat ki Asım'ın neslinin yetişmesi için kendini feda etmiştir. Öyle bir zat ki numune-i imtisal bir ahlak sahibi, Öyle bir zat ki verdiği sözde durmak için, yağmurun altında bir gün boyunca bekleyecek kadar sözünün eri bir insandır, Öyle bir zat ki İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra kendisine tebliğ edilen parayı reddeden bir zat. Merhum Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyoruz. İstiklal Harbinin en yoğun zamanlarından, gençlerine ümit olacak dizeleri bir taraftan yazarken yine bir taraftan da ümmetin hal-i pürmelalini en vazıh bir şekilde dile getiren bir zattı. Rabbim rahmet eylesin. İşte bugün ki program vefanın bir örneğidir. Dünyanın dört bir tarafından, 112 ülkeden gelmiş, iki binin üzerinde olan öğrencilerimizin Akif'e olan vefamızı Türkçe dillendirecek olmaları ayrı bir güzellik, ayrı bir hassasiyet, ayrı bir hissiyat. Allah rahmet eylesin diyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri TÖMER'de eğitim gören yabancı öğrenciler tarafından seslendirildi. Şiir ve şarkı dinletisinin ardından program, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşçı, TÖMER Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Uzkuç ve Dr. Öğr. Üyesi Erol Çöm, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. - KONYA