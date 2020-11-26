Selçuk Yaşar Ödülü, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi'nin oldu - Son Dakika

Selçuk Yaşar Ödülü, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi'nin oldu

26.11.2020 10:25
Selçuk Yaşar Ödülü, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi'nin oldu, System.String[]

Türkiye'nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında önemli bir yere sahip olan Selçuk Yaşar'ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki sahibi, 1996 yılında Avusturya hükümetinden ordinaryüs profesörlük unvanını alan, Johannes Kepler Üniversitesi...

Türkiye'nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında önemli bir yere sahip olan Selçuk Yaşar'ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki sahibi, 1996 yılında Avusturya hükümetinden ordinaryüs profesörlük unvanını alan, Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsü ve Enstitüsü'nün başkanı Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiyesini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü ikinci yılında sahibini buldu.

Geçen yıl Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreni, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

2020 yılının teması, Selçuk Yaşar'ın tüm hayatı boyunca üzerinde önemle durduğu üç kavram "Bilim, Birlik ve Başarı"dan biri olan "bilim" olarak belirlendi. Ödülün sahibi, teknoloji alanında yaptığı uluslararası çalışmalarıyla dünyada adından söz ettiren; özellikle "temiz enerji" konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan; plastik organik güneş pilleri konusundaki çalışmasıyla dünyadaki ilk patent ve yayına sahip olan Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu.

Bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden oluşan seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı başkanlığında, Prof. Dr. Ahmet Evin, Prof. Dr. Gürbüz Güneş, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Prof. Dr. Banu Onaral yer aldı.

"Bilim, Yaşar Üniversitesi'nin en önemli değerlerinden"

Online ödül töreninde konuşan yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki teması olan bilimin, Yaşar Üniversitesi'nin de en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Sayın Selçuk Yaşar'ın eğitime, bilime sağlamış olduğu katkılarla kurulan Yaşar Üniversitesi'nin temel değerleri; insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, yenilikçilik ve uluslararasılıktır. Bilimsel yaklaşım iddiasıyla yola çıkan üniversitelerin bilim ödüllerine katkısı yadsınamaz. Kurucumuzun şu sözleri bize daima rehber olmuştur: 'Bilgiye, ilme ve tecrübeye kıymet vermeyen bir ortamın içine itilmekten şiddetli korunmalıyız.' Bizler de bilgiyi destekleyen ve bilgiye kıymet veren ortamları oluşturabilmek için bu değerli ödülü hayata geçirmekten büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilginin en önemli güç olduğuna inanırız"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Her yıl Türkiye'ye önemli katkılar sağlamış kişilere farklı alanlarda verilmesi hedeflenen Selçuk Yaşar Ödülü'nün 2020 yılı teması 'bilim' olarak belirlendi. Çünkü biz Yaşar Üniversitesi olarak, bilginin en önemli güç olduğuna inanırız. Evrensel bilginin birikimiyle beslenerek yeni bilgiler üretir ve insanlığın yararına sunmak için çalışırız. Evrensel standartlara ve etik kurallara uyarak bilgiyi üretir, insanlığın yararı için paylaşırız." değerlendirmesini yaptı.

Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi'nin, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için yeni fikirlerin geliştirilmesi konusundaki akademik çalışmaları ve teknoloji alanında yaptığı uluslararası yayınlarla bilim dünyasına katma değer sağladığını aktaran Yiğitbaşı, "Bizler her yıl yeni bir tema altında ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve kurumları seçerek Selçuk Yaşar Ödülü'nü vermeye ve kurucumuzun hayalleri ışığında hep beraber çalışıp emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin enerjisi güneşte"

Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ise "Beni Selçuk Yaşar 2020 Yılı Ödülüne layık gören komisyonunun değerli üyelerine ve Yaşar ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu törenin 5 Mart'ta yapılması bekleniyordu ama maalesef bu çok özel ve istisnai bir sene olduğu için töreni sanal olarak yapmak zorundayız. Sanal ortamdan, Avusturya'dan sizlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum." dedi.

Türkiye'nin geleceği için güneş enerjisinin büyük önemine değinen Sarıçiftçi, şunları kaydetti:

"Özellikle bu ödülün bana verilmesi, benim konumla ilgili olduğundan dolayı çok memnunum. Benim çalışma konum güneş enerjisinden yararlanmak ve güneş enerjisinden insanlığa yararlı şekillerde enerji üretme konusu. Bunun Türkiye için önemini hiçbir şekilde anlatmak zor değil. Türkiye'mizin enerji ihtiyacını dışarıdan ithal ettiğimiz petrol ve doğalgazlarla karşılamaya çalışırken bin bir zorluklarla karşı karşıya gelebiliyoruz.

Halbuki ülkemizin güneşi hem Türkiye'nin enerjisini hem de bu enerjiden elde ettiğimiz başarıları yurt dışına satabilmemize yetecek kapasitededir. Bir sene içinde, bir metrekareye Türkiye'nin pek çok yerinde 1000 kilowatt saatten fazla enerji gider. Bu enerjiyi toplayıp bizim için kullanabilecek bir durumda elektrik enerjisine ve hatta kimyasal enerjiye dönüştürebilirsek dışa bağımlılığımız tümüyle azalacak ve kendi içimizde yeterlilik sağlanacaktır. Bunun ekonomik, politik ve hatta istiklal ve istikbal boyutu vardır. Türkiye'nin istiklali ve istikbali güneş enerjisindedir."

Sarıçiftçi'nin hayatı başarıyla dolu

Toplantıda verilen bilgilere göre, 1961 Konya doğumlu olan Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, 1980 Eylül'ünde İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi'ni birincilikle bitirip, yükseköğrenim için Viyana'ya gitti.

Viyana Üniversitesi Fizik Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı fakülteden 1989 yılında doktorasını aldı ve Stuttgart Üniversitesi İkinci Fizik Kürsüsü'nde 1989-1992 arasında doktora sonrası asistan olarak çalıştı. 2000 yılında Kimya Nobel ödülünü kazanan Prof. Alan Heeger'in davetiyle 1992-1996 yıllarında Santa Barbara Kaliforniya Üniversitesi'nde çalıştı. Bu çalışmalarda, yarı iletken polimerler ile güneşten elektrik elde etmek için gerekli foto-fiziksel temelleri keşfetti. Prof. Dr. Alan Heeger ile ortak yürüttükleri çalışma, plastik organik güneş pilleri konusunda dünyadaki ilk patent ve yayındır (1992). 1996 yılında Avusturya hükümetinin verdiği ordinaryüs profesörlük unvanını aldı ve Avusturya Linz şehrindeki Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsü ve Enstitüsü'nün başkanlığına atandı.

600'ü aşkın uluslararası bilimsel yayını ve 8 patenti olan Ord. Prof. Dr. Sarıçiftçi'nin 9 adet bilimsel kitabı yayınlandı.

75 binin üstünde atıf alan yayınları ile (h=99 Web of Science, h=118 Google Scholars) Mart 2011 tarihinde (ISI Thomson Reuter Material Science Ranking) dünyanın en öndeki 14. bilim adamı olarak sıralandı.

Avusturya'da 2003 "Energy Globe" ve 2001 "Grünpreis" ödüllerini aldı. TÜBİTAK Bilim Ödülü (2006), 2008'de Avusturya'da yılın bilim adamı ödülü, İnsaniyet Madalyası, Avusturya Nobel Ödülü diye anılan Wittgenstein ödülünü kazandı (2012). Bükreş Üniversitesi ( Romanya, 2011) ve Abo Academi ( Finlandiya, 2010) kendisine fahri doktora unvanı verdi. Ord. Prof. Dr. Sarıçiftçi, Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) ve Türk Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir. Aynı zamanda TÜBA Bilim Ödülü'nün de sahibidir (2015).

Selçuk Yaşar, Avusturya, Türkiye, Niyazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuk Yaşar Ödülü, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi'nin oldu - Son Dakika


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