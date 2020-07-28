Selçuklu Belediyesi Sille'deki yapılarla ilgili açıklama - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sille'de yapılan çalışmaların basında ve sosyal medyada eleştirilmesine yönelik açıklama yaptı.

Selçuk Belediyesi son dönemde Sille'de yapılan çalışmalara yönelik olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yayınlanan ve gerçeği yansıtmadığı belirtilen haber ve yorumlara yönelik bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlçemiz Sille Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Kent Merkezi'nde ve Tarihi Kent Merkezi yakınında inşası devam eden betonarme yapılarla ilgili olarak basında ve sosyal medyada eleştirel yayınlar yapıldığı görülmektedir. Tarihi Kent Merkezi içinde inşası devam eden yapılar 'rekonstrüksiyon (yeniden yapım)' niteliğinde olup tümüyle yıkılmış ya da çok harap durumdaki yapıların kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki mevcut belgelerden yararlanmak suretiyle, kendi parsellerinde, daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde yeniden yapılması tekniğidir. Bahse konu yapıların projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması aşamalarında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili diğer kurumların uygun görüşleri doğrultusunda hareket edilmekte, hazırlık ve yapım aşamaları alanında uzman teknik personel tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte olup uzun ömürlü ve konforlu yapılar elde etmek amacıyla taşıyıcı sistemlerinin günümüz teknolojisi kullanılarak yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sit alanı dışında inşası devam eden kamusal amaçlı kullanılacak yapı, zorunluluk bulunmamasına rağmen, sit alanına yakın konumlandığından dolayı tarihi dokuya zarar verecek endişesi ile dokuya uygun olarak projelendirilmiştir. Halkımızın tarihimize ve kültürümüze olan ilgisine teşekkür eder müsterih olunmasını dileriz" denildi. - KONYA