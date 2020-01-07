Selçuklu Sultanı Keykavus, ölümünün 800'üncü yılında anıldı - Son Dakika

SELÇUKLU sultanlarından 1'inci İzzeddin Keykavus, ölümünün 800'üncü yıl dönümünde Sivas'ta Şifaiye Medresesi'ndeki türbesi başında dualarla anıldı.

Anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Kaya, Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus hakkında bilgi verdi. Kaya, Anadolu Selçukluları'nın 10'uncu hükümdarı olan Sultan İzzeddin Keykavus'un 6 Kasım 1180 yılında Konya'da doğduğunu, sultanın 31 yaşında hükümdar olduğunu anımsattı. 9 yıl tahtta kalan ve 40 yaşında vefat eden sultanın kısa sürede Anadolu Selçuklu Devleti'ni dünyanın önemli ticaret merkezi haline getirdiğini anlatan Kaya, 1'inci İzzettin Keykavus'un pek çok hayır içerikli tarihi yapıyı geleceğe miras bıraktığını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Anadolu coğrafyasının İslamlaşması ve Türkleşmesinde 1'inci İzzeddin Keykavus'un önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sultanı rahmetle andıklarını belirterek, "Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus, sağlam bir iradeye sahip, zeki bir devlet adamı idi. Kanunları adaletle tatbik eder, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmezdi. Onun devrinde adalet, emniyet, bolluk ve refah vardı. Takip ettiği politika ile ülkesini dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlara kavuşturmuştu. Yaptığı anlaşmalarla ticaretin gelişmesini sağlamış, Haçlıların İstanbul 'u işgaliyle ortaya çıkan durumdan çok iyi istifade etmiş, gerçekleştirdiği fetihlerle devletin nüfuz ve kudretini komşuları üzerinde hissettirmişti" dedi.

'TIBBA ÖNEM VEREN BİR SULTANDI'

Sultanın iyi bir eğitim aldığını dile getiren Vali Ayhan, "Diğer Selçuklu hükümdarları gibi o da iyi bir eğitim görmüş, engin ve yüksek bir kültüre sahip olmuş, o da babası gibi Farsça şiirler yazmıştır. Alim ve şairleri himaye etmiş, onlara daima saygı göstermiştir" ifadelerini kullandı.

İzzeddin Keykavus'un adil, iyi huylu, cömert biri olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "İzzeddin Keykavus'un hayatının son seneleri hastalıklarla geçtiği için hekimlere ve tıbba önem veren müstesna yaratılış ve yetenekte bir hükümdardı. Sivas'taki Darü'şşifa ve Darü'ssıhha adlı hastane ve tıp fakültesi, onun tarafından yaptırılmıştı. Burada tabipler, cerrahlar ve göz hekimleri çalışmaktaydı. 1217 yılında inşa edilen darüşşifanın vakıfları arasında Sivas'ta yetmiş dükkan, Ereğli 'de de otuz dükkanla birçok köy bulunmaktaydı" diye konuştu.

Sultan 1'inci İzzeddin Keykavus'un 7 Ocak 1220 yılında Malatya Viranşehir 'de veremden öldüğünde 40 yaşlarında olduğunu anımsatan Vali Ayhan, "Yerine sultan olan kardeşi I1'inci Alaeddin Keykubad , ağabeyinin vasiyetini yerine getirerek Darü'ssıhha'nın güney eyvanını türbeye dönüştürmüş ve onu Sivas'ta defnettirmiştir. Sultan 1'inci İzzeddin Keykavus'un hastalığı sırasında söylediği ve sandukasına yazılmasını vasiyet ettiği, fakat sandukasında bulunmayan Farsça iki beyit, Selçukname'de kayıtlıdır. Ölümünün 800'üncü yılında Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus'u tekrar rahmetle ve şükranla anıyorum" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Vali Salih Ayhan'a Sultan 1'inci İzzeddin Keykavus'un hastalığı sırasında söylediği ve sandukasına yazılmasını vasiyet ettiği şiiri takdim etti.

Program, kabri başında yapılan dualarla sona erdi. Anma programının ardından Sultan 1'inci İzzeddin Keykavus'un ölümünün 800'üncü yılı anısına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde hüsnü hat, tezhip, kat-ı ve kalem içi sergisinin açılışı gerçekleştirildi.