Selendi'deki İşçi Servisi Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

Selendi
'deki işçi servisi kazası: 1 ölü, 19 yaralı
MANİSA - Manisa
'nın Selendi ilçesinde içerisinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kazada, yaralananlar, Selendi, Kula
ve Salihli
Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Saat 14.30 sıralarında Selendi ilçesi Kınık
rampası mevkiinde meydana gelen kazada, 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Selendi, Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, Selendi-Kula yolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Selendi'den Salihli Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Sait Erol. yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil, Kınık rampası üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç savrularak kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda 112 Acil Servis
ambulansı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunan şoför Sait Erol, Taşkın Aydın
, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz
, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın
, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula yaralanırken, otomobilde bulunan şoför Ali Dağhan, Naide Dağhan(70), Naide Dağhan(22), Hüseyin Dağhan ve Buse Şentürk yaralandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Sait Erol, Ali Dağhan, Şengül Tokkaş, Buse Şentürk, Naide Dağhan ve torunu Naide Dağhan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. 45 J 9715 plakalı işçi servisi şoförü Sait Erol ve otomobilde bulunan 70 yaşındaki Naide Dağhan, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.