Selin Ciğerci: Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selin Ciğerci: Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum - Son Dakika Magazin

Selin Ciğerci: Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum

6 saat önce

Selin Ciğerci ailesiyle ters düştüğü dönemi şu sözlerle anlattı: "O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

Selin Ciğerci: Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum, System.String[]

Selin Ciğerci ailesiyle ters düştüğü dönemi şu sözlerle anlattı:


"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu. Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu"


Armağan Çağlayan'ın "Peki babanla nasıl barıştın?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ciğerci, şöyle konuştu:


"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi. Yanlış anlaşılmasın ben babamı çok seviyorum. Ona da çok düşkünüm. Anlıyorum onu da kolay değil böyle bir şey"

Selin Ciğerci, Harbiye, Taksim, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:49 
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