Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Selin vurduğu ABD\'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Selin vurduğu ABD\'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı
Haber Videosu

ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli yağışların ardından sel sularıyla kaplanan bir sokakta köpek balığına benzeyen bir canlı görüntülendi. Kızını okuldan almaya giderken suyun içinde hareket eden canlıyı fark eden kadın, şaşkınlık yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler dikkat çekerken canlının köpek balığı olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

ABD'nin Florida eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Fort Pierce kentinde sel sularıyla kaplanan bir kavşakta kaydedilen görüntüler ise şaşkınlık yarattı. 25th Street ile Midway Road kavşağında seyreden bir kadın, suyun içerisinde hareket eden ve köpek balığına benzeyen bir canlı fark etti. Kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, canlının araçların yakınında yüzdüğü görüldü.

KIZINI OKULDAN ALMAYA GİDERKEN FARK ETTİ

Görüntüleri kaydeden Franshara Napoleon, fırtına şiddetlenmeden önce kızını okuldan almak için yola çıktığını söyledi. Sel sularıyla kaplanan kavşakta bir hareketlilik fark ettiğini belirten Napoleon, suyun içerisinde köpek balığı olduğunu düşündüğü bir canlı görünce telefonuna sarıldı.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, gördüklerine inanamadığını ifade etti. Görüntülerde, canlının sırt yüzgecinin zaman zaman suyun üzerine çıktığı ve çevredeki araçlardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Florida'nın doğu kıyılarında etkili olan yağışlar, yerleşim yerlerinde ciddi su baskınlarına yol açtı. Fort Pierce kentinde üç günlük süreçte yaklaşık 254 milimetre yağış kaydedildi. Bazı bölgelerde yollar tamamen sular altında kalırken araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojik verilere göre Fort Pierce'ta 2 Kasım'da günlük yağış rekoru kırıldı. Sel sularının yükselmesiyle birlikte deniz canlılarının normal yaşam alanlarının dışına çıkmış olabileceği değerlendirildi.

BAŞKA BİR BÖLGEDE DEV BALIK GÖRÜLDÜ

Fort Pierce'taki görüntülerin ardından yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Indian Harbour Beach kentinde de dikkat çekici bir olay yaşandı. Sel sularıyla kaplanan Gleason Park'ta yürüyen kişiler, yanlarından geçen büyük tarpon balıklarını görüntüledi.

Görüntüleri kaydeden Alex Martinez, bölgede uzun yıllardır yaşamasına rağmen parkın bu şekilde sular altında kaldığını daha önce görmediğini belirtti. Balıklardan birinin kendisine yaklaşık 60 santimetre kadar yaklaştığını söyleyen Martinez, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Amerika Birleşik DevletleriSağanak YağmurFloridaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:56
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
09:41
Icardi’nin başı dertte Lüks villa yüzünden icralık oldu
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:42:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android