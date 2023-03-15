Selin vurduğu Şanlıurfa'da olay yaratan iddia: Başkanın korumaları, tepkili halka silah çekti - Son Dakika
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Selin vurduğu Şanlıurfa'da olay yaratan iddia: Başkanın korumaları, tepkili halka silah çekti

15.03.2023 15:19

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin bozguna uğrattığı Şanlıurfa, bu defa sel felaketiyle yüzleşti. 4 kişinin sulara kapılarak hayatını kaybettiği kentte çaresizlik yaşayan vatandaşlar, olayların ihmal ve yetersizlikten kaynaklandığı gerekçesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterirken, ortalığı karıştıran bir iddia tartışma konusu oldu. Beyazgül'ün korumalarından birinin vatandaşa silah çektiği ileri sürülürken, iddia kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

ACI HABERİ VALİ AYHAN VERDİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlanırken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamayla kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BEYAZGÜL'E TEPKİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi.

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ZABITA VE POLİS BAŞKANA KALKAN OLDU

Sosyal medyaya düşen videolarda vatandaşların kalabalık bir ekiple selin vurduğu bölgede inceleme yapan Beyazgül'ün üzerine doğru yürüdükleri ve araya giren zabıta ve polis ekiplerinin başkana kalkan olarak o noktadan uzaklaştırdığı görülüyor.

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"KORUMALARDAN BİRİ VATANDAŞA SİLAH ÇEKTİ" İDDİASI

Görüntülerin servis edilmesinin ardından ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Vatandaşların tepki gösterdiği Beyazgül'ün korumalarından birinin kalabalığa doğru silah doğrulttuğu ve bu hareketin gerilimi tırmandırdığı öne sürüldü. Görüntülerde kalabalıktan birinin başkanın uzaklaştırıldığı sırada "Sen vatandaşa silah çektin" dediği duyuluyor.

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Zeynel Abidin Beyazgül, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Şanlıurfa'da olay yaratan iddia: Başkanın korumaları, tepkili halka silah çekti - Son Dakika


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