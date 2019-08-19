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Selman Özboyacı, sanayi esnafını ziyaret etti

52 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Selman Özboyacı, Yeni Meram Sanayi'de hizmet veren esnaflarla bir araya geldi.

Selman Özboyacı, sanayi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Özboyacı: 'Daha iyisi için çalışıyoruz'

Özboyacı, ''Şehrimize hükümetimizin yaptığı hizmetlerin artması ve daha iyilerinin yapılması için hep birlikte çalışıyoruz'' dedi.

TBMM'in kapanmasının ardından çalışmalarına hız kesmeden Konya'da devam eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Konya Çalışan Gençlik Koordinatörlüğünde Yeni Meram Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Sabah saatlerinde sanayi sitesinde bulunan bir dükkânda bölge esnafları ile kahvaltı yapan Özboyacı, ardından dükkan ziyaretlerinde bulunarak esnaflarla fikir alışverişinde bulundu.

ZANAATKÂR GENÇLERİN YETİŞMESİ ÖNEMLİ

Ziyaretlerine ilk olarak bir dükkânda çalışan gençlerle kahvaltı yaparak başlayan Selman Özboyacı, gençlerin zanaat öğrenerek kendini geliştirmesinin önemli olduğunu vurgu yaptı. Özboyacı, "Konya, sanayi konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle nitelikli işçilerin olduğu sanayilerimiz, kişisel gelişim noktasında da herkese fayda sağlıyor. Bu bağlamda Çalışan Gençlik Koordinatörlüklerimiz de gençlerimizle sürekli bir araya gelerek çok yönlü gelişim sağlıyor. Eğitimin yanında, alınacak her türlü bilgi mevcut gençlerimizin ileriye yönelik daha verimli işçilikler ortaya koymasına fayda sağlayacaktır" dedi.

ESNAFIMIZIN MEMNUN OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR

Esnaf kahvaltısının ardından Yeni Meram Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Milletvekili Selman Özboyacı, istek ve önerileri dinledi. Esnafların hamd ederek çalışmasının en büyük sermaye olduğuna dikkat çeken Özboyacı, "Yeni Meram Sanayi'miz ilimiz için büyük önem arz ediyor. Kaliteli işçiliklerin ön planda olduğu ilimizde kalifiye işlerin ortaya çıkması bizleri de mutlu ediyor. Şu da bir gerçek esnaflarımız Allah'a hamd ederek hamdin bereketine inanıyor. Sadece maddi değil manevi yönden de memnuniyet duyulması bizler için mutluluk verici. Biz de bu doğrultuda Konya esnafımızla sürekli olarak irtibat halinde kalmaya özen gösteriyoruz. Birlikte kuracağımız bağlar ilimizin gelişimi için oldukça önemli. Bugün esnaflarımızın istek ve önerilerini dinledik inşallah daha iyisi için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
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