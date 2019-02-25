Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Şemdinli'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

38 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

Şemdinli'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, ilçe halkına en iyi hizmeti yapmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Seçilmesi durumunda ilçeye yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi veren Saklı, "AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, AK Parti Yüksekova Büyükçiftlik Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Rüştü Zeydan ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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