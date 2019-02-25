Şemdinli'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı
38 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde AK Parti
seçim bürosu açıldı.
AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı
, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, ilçe halkına en iyi hizmeti yapmak için çaba göstereceklerini söyledi.
Seçilmesi durumunda ilçeye yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi veren Saklı, "AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Yüksekova
Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan
, AK Parti Yüksekova Büyükçiftlik
Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Rüştü Zeydan
ve partililer katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA
Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek
Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz
Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi