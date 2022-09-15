Çin ve Türkmen Liderleri İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Biraraya Geldi

SEMERKAND, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Perşembe sabahı yaptığı görüşmede, Çin'in iki ülke halkının faydası için Türkmenistan ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla sürekli gayret göstermeye istekli olduğunu söyledi. Xi, Çin ve Türkmenistan'ın 30 yıl önce diplomatik ilişki kurmasından bu yana iki ülkenin ikili ilişkilerinin aralıksız, sağlam ve istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve stratejik ortaklığın yüksek bir düzeye ulaştığını söyledi. Çin'in Çin-Türkmenistan ilişkilerine daima stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, Türkmenistan'ın bağımsız bir şekilde seçtiği kendi ulusal şartlarıyla uyumlu kalkınma yoluna saygı duyduğunu, Türkmenistan'ın içişlerine ve istikrar ve kalkınma sürecine her türlü dış müdahaleye karşı çıktığını söyleyen Xi, Çin'in Türkmenistan ile birlikte çalışmaya devam edeceğini ve iki ülkenin birbirini sıkı bir şekilde destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Xi, iki tarafın doğalgaz işbirliğinin hacim ve ölçeğini artırması ve iki ülkenin kalkınmasına ve canlanmasına ivme kazandırması gerektiğinin altını çizdi. Doğal kaynaklar dışı alanlarda işbirliğinin hızlandırılması Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolu'nu canlandırma stratejisi arasında sinerji oluşturulması gerektiğine işaret eden Xi, iki ülke arasında halklar arası ve kültürel alışverişler için iki tarafın yeni bir platform oluşturmak amacıyla kültürel merkezler oluşturma konusunda mutabakata varmaları gerektiğini belirtti. Xi, Çin tarafının kısa bir süre içinde Türkmenistan'da bir Luban çalıştayı oluşturmaya ve Türkmenistan ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, Çin tarafının Çin ve Orta Asya (C+C5) Toplantı mekanizması kapsamında işbirliğini güçlendirmeye, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamaya koymaya, uluslararası koordinasyonu artırmaya, gelişmekte olan ülkelerin birbirine yaklaşan çıkarlarını desteklemeye ve dünyada barış ve kalkınmaya katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Berdimuhammedov ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin tam anlamıyla başarılı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Xi'nin akıllı liderliği altında 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin Çin'in gelecekteki kalkınmasının yol haritasını çıkaracağına ve Çin'i daha büyük hedeflere doğru yönlendireceğine olan inancını dile getirdi. Türkmenistan Devlet Başkanı, ülkesi ile Çin arasında 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sorunsuz bir şekilde geliştiğini ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişlediğine işaret etti. Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın Çin ile stratejik ortaklığına büyük değer verdiğini ve ekonomi ve ticaret, doğalgaz, sınır ötesi taşımacılık, halklar arası ve kültürel alışveriş dahil çeşitli alanlarda Çin ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan'ın tek-Çin ilkesini kesin bir şekilde desteklediğini ve Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasında güçlü bir desteği olduğunu da söyledi. Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın Çin tarafından ileri sürülen ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir dizi önemli inisiyatifi desteklediğini söyledi. Türkmenistan; Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolu'nu canlandırma stratejisi arasında daha güçlü bir sinerji kurulması için çalışmaya ve Birleşmiş Milletler, C+C5 Toplantı mekanizması ve benzeri uluslararası çerçevelerde Çin ile yakın işbirliği yapmaya hazır. İki lider arasındaki görüşmeye Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi ve He Lifeng'in yanı sıra diğer yetkililer de katıldı.