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SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ - Son Dakika

SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

09.09.2021 15:31

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, gözaltı kararı verilen 214 şüpheli arasında firar durumda bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan tuğgeneral Semih Terzi'nin askeri lise öğrencisi oğlu Faruk Terzi'nin geçen 18 Ağustos'ta İstanbul'dan yurt dışına çıktığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 42 il ve KKTC'de örgütün 'TSK yapılanması'na yönelik, geçen 7 Eylül'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 164 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 2 şüpheli delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si de itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 35 şüpheli ise aranıyor. Operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 77 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Aranan firariler arasındaki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan tuğgeneral Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin 18 Ağustos'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı bildirildi. Faruk Terzi'nin ankesörlükontörlü sabit hatlardan ardışık arandığının da tespit edildiği bildirildi.

'FETÖ YAPILANMASINDAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Öte yandan, darbeci genarel Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin 2013 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nde eğitim görmeye başladığı ve darbenin ardından, olağanüstü hal kapsamında okuldan ilişkisinin kesildiği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan M.A.'nın, Faruk Terzi ile ilgili ifadesinde şunları söylediği öğrenildi

Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi, matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak sınıftan geçiriliyordu. Ayrıca cep telefonu yakalanıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu.

SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Fetullahçı Terör Örgütü, Semih Terzi, Kıbrıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEMİH TERZİ'NİN OĞLU OPERASYONDAN 20 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ - Son Dakika
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