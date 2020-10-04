Semih Tokatlı: "İyi sonuç bizleri memnun etti" - Son Dakika

Semih Tokatlı: "İyi sonuç bizleri memnun etti"

- Semih Tokatlı: "İyi sonuç bizleri memnun etti" Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği A. Hatayspor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç bizleri memnun etti" dedi.

- Semih Tokatlı: "İyi sonuç bizleri memnun etti"

ANTALYA - Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği A. Hatayspor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç bizleri memnun etti" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, takımıyla duyduğunu söyledi. Tokatlı, " Öncelikle galibiyet sonrası futbolcularımla, teknik ekibimle, tüm çalışanlarımızla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Maçın öncesinde de söylediğimiz gibi hafta içerisinde çok çalıştık. Hatayspor'un artılarını söylemiştim. Güçlü defans yaptığı, alanları kapattığı, gol yemeden geldiğini. Ama eksilerini biz biliyorduk. Onların hepsinin analizleri üzerinde hepsine hafta içerisinde taktiksel çalışma yaparak zaaflarını değerlendirdik. Özellikle attığımız goller, hazırlanış bakımından özellikle 2'nci gol hafta içi çalışılmış, organize bir atakta geldi. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu, onu da inşallah akşamki maçın durumuna göre başarıyoruz. Bu arada artılarımızı biliyoruz. Artılarımızı pekiştirmek Milli takım arasında, eksilerimizi de gidermek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tamamen felsefemiz bu. Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç, bizleri memnun etti. Ayrıca bizleri izleyemeyen, dışarıdan destekleyen taraftarlarımıza da armağan olsun. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir" dedi.

Bakasetas açıklaması

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a yaptığı teklifle ilgili soruya da yanıt veren Tokatlı, "Onu başkanımız ve yönetimimiz değerlendiriyor. Şu anda zaten maçın esnasında böyle bir bilgiyi almamız mümkün değil. Onun için bu aradan sonra çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Semih Tokatlı: İyi sonuç bizleri memnun etti
Semih Tokatlı: İyi sonuç bizleri memnun etti
Semih Tokatlı: İyi sonuç bizleri memnun etti
Semih Tokatlı: İyi sonuç bizleri memnun etti

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Tokatlı: 'İyi sonuç bizleri memnun etti' - Son Dakika Spor

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