Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Kas-Der'in Kastamonuluların partisi olduğunu belirtti.



13. Kastamonu Tanıtım Günleri, organizasyon komitesine plaket takdimiyle sona erdi. 13. Kastamonu Tanıtım Günleri kapanış programında organizasyon komitesinde Kubilay Salihvatandaş başkanlığında yer alan Ekrem Uygun, İsmet Çetinkaya, Rahmi Sezer, Recep Özdemir, Şeref Sarıkaya'ya Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı Remzi Şen tarafından plaket takdim edildi. Yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyelerini yanına alarak teşekkür konuşması gerçekleştiren Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, "Kas-Der Kastamonu için, Kastamonu'nun tanıtımı için, Kastamonu'nun kalkınması için gayret gösteren çok güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bunu da bağımsız olarak sürdürmeye devam edecektir" dedi.



Şen, Kas-Der'in siyaset üstü olduğuna işaret ederek, "Aylardan beri süren hazırlıklarımız sonucunda 18 Eylül'de başladığımız etkinliklerden biz Kas-Der Genel Merkezi olarak son derece memnunuz. Şu çok net bilinsin ki Kas-Der hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir, olmayacaktır da. Kas-Der Kastamonulular partisidir. Kas-Der Kastamonu için, Kastamonu'nun tanıtımı için, Kastamonu'nun kalkınması için gayret gösteren çok güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bunu da bağımsız olarak sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.



Törene katılanlara teşekkür eden Şen, : "Bu etkinliğin hazırlanmasında görev yapan başta komisyonumuz olmak üzere, çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımı, gençlik ve kadın kollarımızı, şube başkanlarımızı kutluyorum hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bizi yalnız bırakmayan açılışımıza katılarak bizi onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Yine dün aramızda olarak bizi onurlandıran AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Bayram Şenocak'a, katılım gösteren çok değerli belediye başkanlarımıza, AK Parti'nin çok kıymetli genel başkan yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize, özellikle Kastamonu'dan gelen ve burada dört dün boyunca tanıtım yapan ilçe belediye başkanlarımıza, Kastamonu'muzun çok değerli belediye başkanı Galip Vidinlioğlu'na, Kastamonu İlk Kültür Turizm Müdürlüğüne, Kastamonu Valiliğimize ve en önemlisi Kastamonu'dan Maltepe'ye gelen çok değerli esnaf kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."



Konuşmaların ardından Şen, etkinlikte görev alan personele plaket takdim etti. - KASTAMONU