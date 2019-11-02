Son Dakika Haberleri: 'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor
Son Dakika Magazin 'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor

'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor

6 saat önce

Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho'nun rol aldığı oyunun turne kapsamında ilk durağı Manisa olacak.

'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor, System.String[]

Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho'nun rol aldığı oyunun turne kapsamında ilk durağı Manisa olacak. 5 Kasım'da Manisa Lale Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak ekip, 6 Kasım'da Denizli'de izleyici ile buluşacak. Oyun 7 Kasım'da Uşak'ta; 13 Kasım'da ise Ankara'da sahnelenecek. 24 Kasım'da İstanbul'a dönecek oyun, Kozzy Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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