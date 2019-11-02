'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor
6 saat önce
Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho'nun rol aldığı oyunun turne kapsamında ilk durağı Manisa olacak.
Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho'nun rol aldığı oyunun turne kapsamında ilk durağı Manisa olacak. 5 Kasım'da Manisa Lale Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak ekip, 6 Kasım'da Denizli'de izleyici ile buluşacak. Oyun 7 Kasım'da Uşak'ta; 13 Kasım'da ise Ankara'da sahnelenecek. 24 Kasım'da İstanbul'a dönecek oyun, Kozzy Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46
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