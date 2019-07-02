Son Dakika Haberleri: Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da
Son Dakika Spor Haber

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Şener Özbayraklı ile 2, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı'ya 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için ise 7 milyon lira ödeneceği aktarıldı.
Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:21 Kaynak: AA
şener özbayraklı, jimmy durmaz, galatasaray, futbolcu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler! Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]