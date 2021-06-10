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Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak - Son Dakika

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak

10.06.2021 10:20
Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.

Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıyan Güneş, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında, ay-yıldızlı ekibin başında bulunacak.

Deneyimli teknik adam, İtalya ile yarın oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla milli takımın başındaki 77. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 54. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonRakipSonuç
03.06.2021PaderbornÖzelMoldova2-0
31.05.2021AntalyaÖzelGine0-0
27.05.2021AntalyaÖzelAzerbaycan2-1
30.03.2021İstanbulDünya Kupası ElemeleriLetonya3-3
27.03.2021MalagaDünya Kupası ElemeleriNorveç3-0
24.03.2021İstanbulDünya Kupası ElemeleriHollanda4-2
18.11.2020BudapeşteUEFA Uluslar LigiMacaristan0-2
15.11.2020İstanbulUEFA Uluslar LigiRusya3-2
11.11.2020İstanbulÖzelHırvatistan3-3
14.10.2020İstanbulUEFA Uluslar LigiSırbistan2-2
11.10.2020MoskovaUEFA Uluslar LigiRusya1-1
07.10.2020KölnÖzelAlmanya3-3
06.09.2020BelgradUEFA Uluslar LigiSırbistan0-0
03.09.2020SivasUEFA Uluslar LigiMacaristan0-1
17.11.2019AndorraAvrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra2-0
14.11.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda0-0
14.10.2019ParisAvrupa Şampiyonası ElemeleriFransa1-1
11.10.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk1-0
10.19.2019KişinevAvrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
07.09.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra1-0
11.06.2019ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda1-2
08.06.2019KonyaAvrupa Şampiyonası ElemeleriFransa2-0
02.06.2019AntalyaÖzelÖzbekistan2-0
30.05.2019AntalyaÖzelYunanistan2-1
25.03.2019EskişehirAvrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
22.03.2019İşkodraAvrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk2-0
18.02.2004AdanaÖzelDanimarka0-1
19.11.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya2-2
15.11.2003RigaAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya0-1
11.10.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-0
09.09.2003DublinÖzelİrlanda Cumhuriyeti2-2
06.09.2003VaduzAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein3-0
20.08.2003AnkaraÖzelMoldova2-0
28.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıKolombiya2-1
26.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıFransa2-3
23.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıBrezilya2-2
21.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıKamerun0-1
19.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıABD2-1
11.06.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriKuzey Makedonya3-2
07.06.2003BratislavaAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya1-0
30.04.2003TepliceÖzelÇekya0-4
02.04.2003SunderlandAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-2
12.02.2003İzmirÖzelUkrayna0-0
20.11.2002PescaraÖzelİtalya1-1
16.10.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein5-0
12.10.2002ÜsküpAvrupa Şampiyonası ElemeleriKuzey Makedonya2-1
07.09.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya3-0
21.08.2002TrabzonÖzelGürcistan3-0
29.06.2002DaeguDünya Kupası FinalleriGüney Kore3-2
26.06.2002SaitamaDünya Kupası FinalleriBrezilya0-1
22.06.2002OsakaDünya Kupası FinalleriSenegal1-0
18.06.2002MiyagiDünya Kupası FinalleriJaponya1-0
13.06.2002SeulDünya Kupası FinalleriÇin3-0
09.06.2002IncheonDünya Kupası FinalleriKosta Rika1-1
03.06.2002UlsanDünya Kupası FinalleriBrezilya1-2
23.05.2002Hong KongÖzelGüney Afrika0-2
17.04.2002KerkradeÖzelŞili2-0
26.03.2002BochumÖzelGüney Kore0-0
12.02.2002BredaÖzelEkvador0-1
14.11.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAvusturya5-0
10.11.2001ViyanaDünya Kupası ElemeleriAvusturya1-0
06.10.2001KişinevDünya Kupası ElemeleriMoldova3-0
05.09.2001İstanbulDünya Kupası Elemeleriİsveç1-2
01.09.2001BratislavaDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-0
15.08.2001OsloÖzelNorveç1-1
06.06.2001BursaDünya Kupası ElemeleriKuzey Makedonya3-3
02.06.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan3-0
25.04.2001GaziantepÖzelArnavutluk0-2
28.03.2001ÜsküpDünya Kupası ElemeleriKuzey Makedonya2-1
24.03.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-1
28.02.2001AmsterdamÖzelHollanda0-0
15.11.2000İstanbulÖzelFransa0-4
11.10.2000BaküDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan1-0
07.10.2000GöteborgDünya Kupası Elemeleriİsveç1-1
02.09.2000İstanbulDünya Kupası ElemeleriMoldova2-0
16.08.2000SaraybosnaÖzelBosna Hersek0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Şenol Güneş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak - Son Dakika Spor


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