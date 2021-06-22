TBMM Başkanı Mustafa Şentop, GDAÜ PA 8. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bölgesel iş birliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gayemiz, bölgemizde istikrar, güven ve iş birliğini geliştirerek, huzur, refah ve dostane ilişkiler ile anılmasını hedeflediğimiz Güneydoğu Avrupa'yı istikbale güçlü bir şekilde kavuşturmaktır." dedi.

Şentop, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcıları Akdeniz medeniyetinin parlak yıldızı Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son 1,5 senedir tüm dünyayı olduğu gibi bölgeyi de derinden etkileyen küresel bir salgınla hep beraber mücadele ettiklerini ifade eden Şentop, yaklaşık 4 milyon insanın canına mal olan salgının ırk, dil, din ve yaş ayırt etmeksizin her kıtadan insanı etkilediğini vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunan, hastalara acil şifalar dileyen Şentop, "Aşıya erişimin kolaylaşması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla bütün insanlığın daha rahat nefes alabileceği günlere bir an evvel kavuşulmasını ümit ediyorum. Küresel salgın nedeniyle ertelediğimiz veya çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz çok taraflı toplantıları, tedbir alarak da olsa artık daha güvenli bir şekilde düzenleyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Şentop, dönem başkanlığını yaptıkları Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nun, müşterek faaliyetler bakımından etkin ve verimli yeni bir döneme kapı açmasını temenni etti.

Katılımcılar, salgın tedbirlerini yerinde görecek

Mustafa Şentop, toplantı vesilesiyle kente gelen davetlilerin, Türkiye'nin turizm sektöründe merkezi bir yeri olan Antalya'da küresel salgına karşı alınan ve ülke genelinde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamındaki tedbirleri de müşahede etme fırsatı bulacağını dile getirdi.

Bölgenin ekonomisinin belkemiğini oluşturan sektörlerden biri olan turizm alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının bu süreçte her zamankinden daha önemli olduğunu anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu Avrupa'daki aktörlerin müşterek iradesini ve özgün karakterini yansıtan, fark yaratan bir bölgesel sahiplenme örneği teşkil eden platformun imkanlarından istifadeyle bölgesel iş birliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü kez üstlendiğimiz Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci, dönem başkanlığımız zarfında, bölgenin bütününü bir araya getiren bu yegane platformun kuruluşunun 25. seneidevriyesini idrak ettik. Devlet ve hükümet başkanlarımız, birkaç gün önce yine Antalya'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi'nde bir araya geldi. Bölge Parlamentoları olarak iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde en hassas dönemlerde bile bir diyalog atmosferi yaratan bu iş birliği sürecinin parlamenter boyutunda da aynı anlayışla ve sorumlulukla hareket ediyoruz."

"Kapsayıcılık" ve "bölgesel sahiplenme" prensipleri esas alındı

Dönem başkanlığı önceliklerini belirlerken Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci'nin temel prensipleri olan "kapsayıcılık" ve "bölgesel sahiplenme" prensiplerini esas aldıklarına kaydeden Şentop, bu çerçevede bölgeye özel iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde hassasiyetle durduklarını bildirdi.

Ankara olarak bu büyük ailenin ilk adımını atmış olmaktan şeref duyduklarının ve Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi'ne her zaman değer atfettiklerinin altını çizen Şentop, bölgenin kendi inisiyatifiyle oluşturulmuş yegane teşkilat olması nedeniyle Asamblenin farklılığını ve itibarını koruduğunu ifade etti.

Şentop, dönem başkanı ve farklı inanç ve kültürlerden topluluklara asırlar boyunca barış ve huzurla ev sahipliği yapmış bir ülke olarak dünya ölçeğinde artış gösteren yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı gibi küresel imtihanların karşısında insani değerler temelinde müşterek bir vizyon geliştirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bu sınamalardan başarıyla çıkabilmek için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu da yerine getirdiklerine dikkati çeken Şentop, "Gayemiz, bölgemizde istikrar, güven ve iş birliğini geliştirerek, huzur, refah ve dostane ilişkiler ile anılmasını hedeflediğimiz Güneydoğu Avrupa'yı istikbale güçlü bir şekilde kavuşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)