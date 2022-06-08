Şentop: Necip Fazıl Kısakürek, hayatın anlamını arayan fikir işçisidir

TÜRKİYE Büyük Millet Mecllisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in hayatın anlamını arayan bir fikir işçisi olduğunu belirterek, "Şiirleri ise Türk edebiyatının daima baş yapıtları olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' İnteraktif ve Dijital Sergisi'nin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki açılışını gerçekleştirdi. Davetlilere hitap eden Şentop, daha sonra dijital sergiyi gezdi. Şentop yaptığı konuşmada, "Bugün buraya oldukça üzgün geldim. Bu sabah çok değerli bir arkadaşımızı, dostumuzu, Meclis'te birlikte çalıştığımız kardeşimizi kaybettik. Pek çoğunuzun da tanıdığı edebiyatımızın naif şairlerinden, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum aynı zamanda çalışma arkadaşımız Mevlana İdris Zengin'i kaybettik. O da bir üstad Necip Fazıl hayranıydı. Hemşehirlisiydi. Kahramanmaraşlı idi. Bu sebeple buradan Mevlana İdris'i, üstad Necip Fazıl'ın huzurunda anmak isterim" ifadelerini kullandı.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM' Şentop, konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anarak, "Türk edebiyatının zeki, ince, derinlikli ve yurt kalemi, büyük şiirlerin şairi Necip Fazıl'ın ebediyete intikalinin 39'uncu yıl dönümünde 'Bir şiir bir hayat; Zindandan Mehmed'e Mektup Sevgisi' vesilesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Şeyma Kısakürek Sönmezocak'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfın başlattığı sergi serilerinin 2'ncisi olan ve 2 hafta önce Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen 'Bir şiir bir hayat; Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'nin burada açılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Katıldığım bu açılışı İstanbul 'da iştirak edemediğim toplantının kazası mahiyetinde görüyorum. Vakfımızın bu kıymetli çalışmalarının devamını temenni ediyorum" diye konuştu.'ŞİİRLERİ TÜRK EDEBİYATININ BAŞ YAPTILARINDAN OLMUŞTUR'Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in hayatın anlamını arayan bir fikir işçisi olduğunu belirterek, "Şiirleri ise Türk edebiyatının daima baş yapıtları olmuştur. Kaldırımlar şairi Necip Fazıl sevdiklerinin ölüm acılarını ruhunda hisseden esir başkentin vehimlerinde var olmaya çalışan İstiklal Savaşı'nın ve yeni Türkiye 'nin inkılap günlerinin ortamında karakterini inşa eden bir adamdı. Hayatı boyunca ölüm ve kader muammasının şifrelerini çözmeye çalışan metafizik ve estetik derinlikten çileye yani nefsi ile mücadeleye girişen sanatını; Allah'ı aramakla sükuta eren bir deniz gibidir. Bütün bir ülke onu bugün şiirleriyle tanırken Tohum, Sabır Taşı, Bir Adam Yaratmak, Ahşap Konak, Yunus Emre gibi her biri diğerinden ilginç, üstün, güzel tiyatrolarıyla büyük mesajları veren bir usta senaryo yazarıydı" dedi.

Şentop'a konuşmasının ardından, Kısakürek ailesi adına Mehmet Kısakürek, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin yazılı olduğu çerçeveyi hediye etti.