Sepaş Enerji, abonelik işlemlerinde HES kodu uygulamasına geçti

Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle abonelikle ilgili tüm işlemlerde HES kodu uygulamasına geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji, toplam 26 "Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezleri"'nde çalışan ve toplum sağlığı için salgına karşı önlem almak amacıyla, HES kodu sorgulaması uygulamasına başladı.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, e-Devlet üzerinden ve 2023'e kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle alınabiliyor.

HES kodunu SMS ile almayı tercih eden abonelerin, HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndermesi gerekiyor.

Öte yandan, aboneliklerle ilgili birçok işlem Sepaş Enerji'nin resmi internet adresinde yer alan online işlemler üzerinden ya da "444 5 186 numaralı çağrı merkezi" aracılığıyla yapılabilecek.