Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan Unıcera'ya Özel Fishbone Koleksiyonu

Seramiksan'dan Unıcera'ya Özel Fishbone Koleksiyonu

27 dakika önce

Seramiksan, 5-9 Şubat'ta düzenlenecek UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na özel olarak hazırladığı Fishbone koleksiyonu ile yine bir ilke imza atacak.

Seramiksan'dan Unıcera'ya Özel Fishbone Koleksiyonu, System.String[]
Seramiksan, 5-9 Şubat'ta düzenlenecek UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na özel olarak hazırladığı Fishbone koleksiyonu ile yine bir ilke imza atacak.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" mottosuyla tasarımlara imza atan marka, UNICERA fuarı için özel olarak hazırladığı Fishbone koleksiyonunu, ilk kez sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Alışılmışın dışında benzersiz formu ile dikkati çeken Fishbone koleksiyonu; ahşap, mermer, cement ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.

İçerisinde yer alan 9 farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği Fishbone koleksiyonu, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkaran Mix&Match döşeme şekli ile kalıpları kırarak sofistike ve yaratıcı mekanlar vadediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:39 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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