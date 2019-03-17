Son Dakika Haberleri: Seramiksan, Vitrifiye Grubunu Ish Frankurt 2018 Fuarı'nda Sergiledi

Seramiksan, Vitrifiye Grubunu Ish Frankurt 2018 Fuarı'nda Sergiledi

34 dakika önce

Seramiksan, vitrifiye grubunu Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (ISH 2019) sergiledi.

Seramiksan, Vitrifiye Grubunu Ish Frankurt 2018 Fuarı'nda Sergiledi, System.String[]
Seramiksan, vitrifiye grubunu Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (ISH 2019) sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, Unicera Fuarı'nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katıldığı ISH 2019 Fuarı'nda da vitrifiye serileriyle damga vurdu. Seramiksan'ın farklı renk ve modeldeki vitrifiye gurubu, fuarda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Seramiksan, vitrifiye grubunda yer alan su tasarrufu sağlayan ürünler, kanalsız rimless klozetler ve farklı modellerdeki lavabolarını fuarda sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, şunları kaydetti:

"Unicera İstanbul Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı'nda geniş ürün gamımızı sunduktan hemen sonra Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ISH 2019 Fuarı'nda ziyaretçiler ve sektör profesyonelleri ile buluştuk. Unicera Fuarı'nda olduğu gibi ISH 2019 Fuarı'nda da amacına son derece uygun olarak hazırlanmış özel bir stantta vitrifiye ürün gamımızı sunduk. Türkiye'nin en önemli vitrifiye üreticilerinden biri olarak dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz farklı renk ve modeldeki ürünlerimize ISH 2019 Fuarı'nda ilgi yoğundu. Katılmış olduğumuz her iki fuarda da sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin ürünlerimizi beğenmesi bizi çok mutlu etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Frankfurt, Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 15:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seramiksan, Vitrifiye Grubunu Ish Frankurt 2018 Fuarı'nda Sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]