Eşini öldüren kadın tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eşini öldüren kadın tahliye edildi

Eşini öldüren kadın tahliye edildi
09.12.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da birçok kez cezaevine giren eşi Yasin Avcıyı aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Serap Avcı mahkemede, "Yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Olaydan önce yeni tahliye olmuştu. Aynı evdeyken hep tartışırdık. Her şeyi çocuğum için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme yıllardır şiddet gören Avcı'nın meşru savunma gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 18 Nisan 2024'te saat 03.00 sıralarında Serap Avcı'nın (41), çok kez cezaevine giren ve en son işlediği suçta yeni tahliye olan alkollü eşi Yasin Avcı'yı (45), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında eline aldığı ekmek bıçağı ile yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasına ilişkin görülen dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Avcı ile taraf avukatları katıldı.

"HER ŞEYİ ÇOCUĞUM İÇİN YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim. Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağrışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatları, Serap Avcı'nın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek, sanığın beraatını ve tahliyesini talep etti.

18 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanık Avcı'nın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından bu cezada haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıla indirilmesi talep edilmişti.

MEŞRU SAVUNMA GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serap Avcı'nın üzerine atılı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de, sanığın eyleminin 'meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı' gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yasin Avcı 'maktul', Serap Avcı ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü maktul Yasin Avcı'nın eve alkollü geldiği, eşi Serap Avcı ile tartışmaya başladığı, tartışmanın şiddetlendiği, tanık sıfatında bulunan komşuların sesleri duymaları üzerine site görevlilerine haber verdikleri, site görevlisi ve komşuların dairenin kapısını çaldıkları, kapıyı Serap Avcı'nın açtığı, kapı açıldığında Avcı'nın elinde kanlı bıçak olduğu, kadının da üzerinde kanlar olduğu anlatıldı.

Savcılık sorgusunda, şüpheli Serap Avcı'nın eşi Yasin Avcı'dan sürekli olarak şiddet gördüğünü beyan etmesi üzerine şüpheli üzerinde yapılan doktor muayenesinde, Serap Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar olduğu anlaşıldığı, iddianamede yer aldı. Öte yandan şüpheli Serap Avcı hakkında, 'eşek karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Yasin Avcı, Başakşehir, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Yargı, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eşini öldüren kadın tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Suudi Arabistan’da zenginlere alkol izni Tek şart maaş bordrosu Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
“Aylık kazancım 100 bin TL“ diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın "Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın
Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi Bilanço ağır Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi! Bilanço ağır
Bomba gibi patladı Dehşet anları kameralarda Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı Yeni hedefi akıllara zarar 2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

17:48
TSK konvoylarının Suriye’deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti’den açıklama
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama
16:54
’’Senden hamileyim’’ diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
''Senden hamileyim'' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
16:42
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya’daki uygulamaya tepki gösterdi
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
16:37
Son deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri tehlikeli
Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli
16:24
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar Sır perdesi aralanıyor
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
16:16
Serdal Adalı’dan TFF’ye sürpriz ziyaret
Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret
15:45
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
15:26
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak Hesaplama yapıldı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 17:55:01. #7.12#
SON DAKİKA: Eşini öldüren kadın tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.