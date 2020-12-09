Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Sırbistan'da mücadele edecek kadrosu açıklandı. Milli takım kadrosuna şu isimler yer alıyor:

Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm