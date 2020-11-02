Serbest Güreş Milli Takımı, uluslararası turnuva için Polonya'ya gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 4 Kasım'da başlayacak turnuvaya katılacak millilerin 230 gün sonra yurtdışında mindere çıkacağı ifade edildi.

Aynı turnuva için Kadın Güreş Milli Takımı'nın 4 Kasım'da, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın ise 6 Kasım'da Polonya'ya gideceği kaydedildi.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın kafilesinde şu sporcuların yer aldığı aktarıldı:

57 kilo: Ali Karaboğa

61 kilo: Ahmet Duman, Süleyman Atlı, Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan

70 kilo: Servet Coşkun, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz

74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu

79 kilo: Ramazan Sarı, Muhammed Nuri Kotanoğlu, Batuhan Demircin

86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar

92 kilo: Erhan Yaylacı, Arif Özen