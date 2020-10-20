- Serdar Bozkurt: "Burası çok zorlu bir deplasman"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt:

"Verilmeyen penaltılarımız var"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü yenilgisi sonrası konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Burası çok zorlu bir deplasman" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bozkurt, "Burası çok zorlu bir deplasman. Keçiören takımı iyi bir takım. Bunlar 3 yıldır bir arada oynayan bir takım, alışmışlar. Hem de suni çim olması tabii ki deplasmanları zorluğunu artırıyor. Biz Eskişehir maçı hariç genel olarak diğer maçlarda hem iyi oynuyoruz hem netice alamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz maalesef. Bugün de yediğimiz golden sonra maalesef ilk yarının 25 dakikasından sonra 90. dakikaya kadar oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İkinci yarı bütün baskıyı kurduk, rakibe önde bastık, onları çıkarmadık, pozisyonlarda bulduk. Ama maalesef değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz yenilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Verilmeyen penaltılarımız var"

Maçta yaşanan bir pozisyonu da değerlendiren Bozkurt, "Verilmeyen penaltılarımız var. İzleyeceğiz tabii ama çok net gibi geldi bize. Olabilir, maçın özeti bu. Oyuncularımızı verdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Çok baskılı oynadılar. 2 gün önce maç olmasına rağmen bütün enerjilerini verdiler. Bizim adımıza bugün kazanmak ya da berabere kalmak nasip değilmiş. Pazar günü çok önemli bir Adana Demirspor maçı var. Şu iki maçın negatif enerjisinden kurtulup o zaman kadar toparlanmamız gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.