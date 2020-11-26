Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor - Son Dakika

Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor

26.11.2020 11:09

Erzurum'da yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası 6 yaşındaki Ali Ömer Yaşıt, yürüyüp yaşıtlarıyla oyun oynayabilmek için destek bekliyor.

Erzurum'da yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası 6 yaşındaki Ali Ömer Yaşıt, yürüyüp yaşıtlarıyla oyun oynayabilmek için destek bekliyor.

Maksut Efendi Mahallesi'nde, kayınpederine ait evde yaşayan Turgut ve Aygül Yaşıt çiftinin çocuğu Ali Ömer'e, 6 aylık iken geçirdiği rahatsızlık sonucu serebral palsi tanısı konuldu.

Bu hastalığa bağlı kol, ayak ve ellerindeki kas kayıpları nedeniyle yürüme yetisini de kaybeden Ali Ömer, kök hücre tedavisiyle hem hayalindeki polislik mesleğini gerçekleştirmek hem de arkadaşlarıyla oyun oynayabilmek için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

"Tek hayalim oğlumun yürümesi"

Anne Aygül Yaşıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gece rüyasında oğlunun yürüdüğünü gördüğünü ve tek isteğinin rüyasının gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Ali Ömer'in neşeli bir çocuk olduğunu ifade eden Yaşıt, "Ali Ömer arkadaşlarıyla oynayamadığı zaman çok üzülüyor. Dışarıda ya da evde çocukları oynarken gördüğünde onlara katılmak istiyor. 'Anne neden ben onlarla oynayamıyorum?' dediğinde çaresiz kalıyorum. Buna dayanmak çok zor. Tek hayalim oğlumun yürümesi." dedi.

Yaşıt, devlet desteğiyle Ali Ömer'in ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirterek, maddi imkansızlıktan dolayı Ömer Ali için umut olan kök hücre tedavisini yaptıramamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Kök hücre tedavisi için yardım beklediklerini aktaran Yaşıt, "Oğlum yürüsün, koşsun, oynasın. Kök hücre tedavisi Ali Ömer için bir umut. Kayseri'de özel bir hastanede yapıyorlar ancak seans ücretleri çok pahalı. Bize el uzatsınlar." diye konuştu.

"Ayağa kalkması için tek çare kök hüre tedavisi"

Baba Turgut Yaşıt, erken doğum nedeniyle beyin felci geçiren Ali Ömer'in, İstanbul'da tedavisi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Bir süre önce Ali Ömer, yürümesi için iki kez ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadık. Şu an Ali Ömer'in ayağı kalkması için tek çare kök hüre tedavisi. Bunun için de maddi gücümüz yok. Allah'tan umut kesilmez." dedi.

Ali Ömer Yaşıt ise polis olma hayali kurduğunu belirterek, arkadaşları gibi yürümek, oynamak, okula gitmek ve bisiklete binmek istediğini ifade etti.

Fizyoterapist Sümeyye Karabacak da Ali Ömer'in, hareket kısıtlılığı nedeniyle bağımsız olarak oturma ve yürüme aktivitelerini gerçekleştiremediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kök hücre tedavisi, bu tarz hastalarda hareket kısıtlılıklarının minimum seviyeye inmesine ve çocuğun oturma, ayakta durma ile bağımsız yürümesine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle kök hücre yöntemi uygulanan serebral palsi tanısına sahip çocuklarda yapılan çalışmalar, kök hücre tedavisinin hareket kısıtlılıklarını minimum seviyeye indirdiğini göstermektedir. Kök hücre tedavisi ile Ali Ömer, bağımsız oturmasını kazanılabilir ve bir sonraki aşama olan ayakta durma ile yürüme için gerekli kas kuvvetini de kazanmamız için umut olabilir."

Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor
Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor
Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor
Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor

Kök Hücre, oyunlar, Erzurum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serebral palsi hastası minik Ömer yaşıtlarıyla oynayabilmenin hayalini kuruyor - Son Dakika


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