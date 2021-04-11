Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir?
11.04.2021 21:59
Serenay Sarıkaya, Göcek'te teknede görüntülendiği Haldun Demirhisar'la çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Oyuncunun, "Arkadaşım" dediği Haldun Demirhisar kimdir? İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya
ile Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki teknedeki fotoğraflarını İstanbul_Street_Style Instagram
adresi yayınlandı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafların ardından oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" diyerek, tepki gösterdi.
HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?
Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı... The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede
ile aşk yaşamıştı.
Son Dakika Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: Ne derdin var intihar etme