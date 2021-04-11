Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki teknedeki fotoğraflarını İstanbul_Street_Style Instagram adresi yayınlandı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafların ardından oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" diyerek, tepki gösterdi.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?