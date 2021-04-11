Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir? - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir?

11.04.2021 21:59
Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir?, System.String[]

Serenay Sarıkaya, Göcek'te teknede görüntülendiği Haldun Demirhisar'la çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Oyuncunun, "Arkadaşım" dediği Haldun Demirhisar kimdir? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki teknedeki fotoğraflarını İstanbul_Street_Style Instagram adresi yayınlandı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafların ardından oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" diyerek, tepki gösterdi.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı... The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir?

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir? - Son Dakika Magazin


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