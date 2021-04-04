Sergen Yalçın: "10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz"

04.04.2021 21:56

- Sergen Yalçın: "10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "En iyi şekilde çalışarak kazanmaya başlayacağız" Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

- Sergen Yalçın: "10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"En iyi şekilde çalışarak kazanmaya başlayacağız"

İSTANBUL - Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. 10 maçlarının kaldığını ve avantajlı olduklarını söyleyen Yalçın, "Alanyaspor maçımız var ve ardından Erzurum deplasmanı. En iyi şekilde çalışarak galip gelmenin hesaplarını yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Üzgünüz kaybettiğimiz için. Kaybetmek istemezdik ama bugün oynanan oyun, ilk yarıdaki oyun, basit pas hataları ve üretme anlamında yaşadığımız sıkıntılar, bugün mağlup olmamıza neden oldu. Ama daha var, 10 tane maçımız var ve avantajlı olan biziz. Bu hataları yapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mücadeleden almamız gereken dersleri alıp yola devam etmeliyiz. Kaybedebiliriz, bu oyunda mağlubiyet var. Rakip de sonuçta 11 kişi oynuyor" diye konuştu.

"Tarihte ilk defa yaşanan bir durum"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in ligde üst üste 2. kez Beşiktaş maçını yönetmesiyle ve maçtaki performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Hakem arkadaşla ilgili konuşurken kötü bir hakem demedim, dürüst değil demedim, adaletsiz demedim. Enerjisi bizim maçlarda kötü. Akan oyunda çok ciddi problemler var. Bunu anlatmaya çalıştım. Bir hakemi bir takımın maçına verdiğiniz zaman 5-6 maç aynı hakem gelmez normalde. Bunu söylemeye çalıştım ve rahatsız olduğumu belirttim. Gayet doğal bir tepkiydi. Hakaret etmeden, kırmadan, aşağılamadan doğal bir tepki gösterdim. Bunun insanları neden bu kadar rahatsız ettiğini anlamak çok zor. Birçok teknik direktör arkadaşım, bu tür tepkilerini dile getiriyorlar, bu durum da yaptığım işin bir parçası. Yıllardır bu tepkiler gösteriliyor. Biz bu tepkileri her maçta yapmıyoruz. Sezonda belki 6-7 maçta bu tür tepkilerimiz oluyor. Ben hakaret etmeden, saygısızlık etmeden işimin gereği olarak gösteriyorum tepkimi. Ancak bu durum MHK'ye yanlış gösterildi herhalde ve tarihte ilk defa bizim ligimizde böyle bir karar çıktı. Herhalde birileri çıkıp bunun bir açıklamasını yapacaktır diye düşünüyorum. Aytaç'ın pozisyonu sarı kart pozisyonuydu ve ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Hakem arkadaş devam ettirdi ve pozisyonda bir şey yok dedi. Bir hakemin oyunun sonucuna etki etmesi için penaltı, kırmızı kart vermesi gerekmiyor. Ben bunu futbolcuyken de yaşadım, neler geldiğini biliyorum başımıza. Aynı durumları yaşamamamız için tedbir almaya çalışıyorum ama alamadık bunun önlemini. Çarşamba günü zor bir maçımız var, pazar günü de zor bir deplasmana gideceğiz. En iyi şekilde hazırlanarak kazanmaya gideceğiz" diyerek devam etti.

"Üretkenliğimiz yoktu"

Eldeki kadroyla en iyi 11'i çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mevcut kadromuzla, elimizde çıkaracağımız en güçlü kadroyu bu olarak gördük. Necip sağ bek oynayabilen bir oyuncu. Gökhan Töre tercihi de olabilirdi ancak 90 dakika oynayacak gücü yoktu. Problem olursa son bölümde kullanabileceğimizi düşündük ve öyle yaptık. Ancak üretkenlik anlamında problem yaşadık. Bundan önceki maçlarda daha üretken bir takımdık ancak bugün maalesef bunu yapamadık. Topu rakibe falan bırakmadık. Bir maç oynanırken, topu rakibe bırakalım düşüncesiyle oynamıyoruz, kendi oyunumuzu sahaya yansıtıyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele ettik. Bulduğumuz pozisyonlar da vardı. Yapabilirdik ama olmadı. Önümüzde 10 maç daha var. İnşallah çarşamba günü daha iyi hazırlanıp galibiyetle çıkmanın planlarını yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın: 10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz
Sergen Yalçın: 10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz
Sergen Yalçın: 10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz
Sergen Yalçın: 10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz

Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: '10 tane maçımız var ve avantajlı taraf biziz' - Son Dakika Spor


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