Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu - Son Dakika Spor

Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu

7 saat önce

Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu, System.String[]

Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese- Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.


İtalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle futbola engel devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile bu hafta oynanması planlanan 5 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Buna göre Serie A'nın 26. haftasındaki Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia müsabakaları oynanamayacak. Yapılan açıklamaya göre ertelenen karşılaşmaların 13 Mayıs'ta oynanması planlandığı ifade edildi.


Serie A'da geçtiğimiz hafta COVID-19 nedeniyle Atalanta-Sassuolo, Inter- Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da ertelenmişti. - İSTANBUL

İtalya Serie A, Koronavirüs, Sassuolo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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